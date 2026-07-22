6èmes rencontres internationales de choeurs d’hommes Théâtre de Châtel-Guyon Châtel-Guyon

Informations pratiques

Châtel-Guyon

6èmes rencontres internationales de choeurs d’hommes

Théâtre de Châtel-Guyon Place Brosson Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Les 6èmes Rencontres Internationales de Chœurs d’Hommes réunissent des ensembles vocaux venus de différents pays pour trois jours de concerts et de partage autour du chant choral, dans le cadre du festival Voix Dômes.

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Théâtre de Châtel-Guyon Place Brosson Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The 6th Rencontres Internationales de Ch?urs d?Hommes brings together vocal ensembles from different countries for three days of concerts and choral sharing, as part of the Voix Dômes festival.

L’événement 6èmes rencontres internationales de choeurs d’hommes Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic