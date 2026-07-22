6èmes rencontres internationales de choeurs d’hommes Théâtre de Châtel-Guyon Châtel-Guyon
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre de Châtel-Guyon · Châtel-Guyon
Informations pratiques
Châtel-Guyon
6èmes rencontres internationales de choeurs d’hommes
Théâtre de Châtel-Guyon Place Brosson Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Les 6èmes Rencontres Internationales de Chœurs d’Hommes réunissent des ensembles vocaux venus de différents pays pour trois jours de concerts et de partage autour du chant choral, dans le cadre du festival Voix Dômes.
.
Théâtre de Châtel-Guyon Place Brosson Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 6th Rencontres Internationales de Ch?urs d?Hommes brings together vocal ensembles from different countries for three days of concerts and choral sharing, as part of the Voix Dômes festival.
L’événement 6èmes rencontres internationales de choeurs d’hommes Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic