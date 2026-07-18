Concertos brandebourgeois | Le Banquet Céleste Châtel-Guyon
mercredi 5 août 2026 · Châtel-Guyon
Informations pratiques
Châtel-Guyon
Concertos brandebourgeois | Le Banquet Céleste
Place Brosson Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Série 1 30€ / Série 2 20€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pour la 28ème édition du Festival Bach en Combrailles, Le Banquet Céleste vient au Théâtre de Châtel-Guyon le mercredi 5 août 2026 à 21h.
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Place Brosson Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes reservations@bachencombrailles.com
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English :
For the 28th edition of the Bach en Combrailles Festival, *Le Banquet Céleste* will be performed at the Théâtre de Châtel-Guyon on Wednesday, August 5, 2026, at 9:00 p.m.
L’événement Concertos brandebourgeois | Le Banquet Céleste Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic