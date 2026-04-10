Exposition Canine Centre Culturel de la Mouniaude Châtel-Guyon

Châtel-Guyon

Exposition Canine

Centre Culturel de la Mouniaude 26 Av. de l’Europe Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

La société canine du Puy-de-Dôme organise à Châtel-Guyon l’exposition canine nationale où plus de 1 200 chiens seront accueillis. L’exposition canine sera précédée de concours canins et de séances de confirmations avec un jury international.

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Centre Culturel de la Mouniaude 26 Av. de l’Europe Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 87 24 95 cessacsc63@orange.fr

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English :

The Puy-de-Dôme canine society is organizing the national dog show in Châtel-Guyon, where over 1,200 dogs will be welcomed. The dog show will be preceded by dog shows and confirmation sessions with an international jury.

L’événement Exposition Canine Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic