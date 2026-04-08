Le salon des minéraux Géologix Centre Culturel de la Mouniaude Châtel-Guyon

Châtel-Guyon

Le salon des minéraux Géologix

Centre Culturel de la Mouniaude 26 Av. de l’Europe Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le 70e salon international des minéraux, fossiles et pierres précieuses, Géologix, organisé par l’association Géologique des Volcans d’Auvergne. Avis aux amateurs de minéraux, passionnés ou néophytes !

.

Centre Culturel de la Mouniaude 26 Av. de l’Europe Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 13 56 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 70th International Exhibition of Minerals, Fossils and Precious Stones, Géologix, organized by the Association Géologique des Volcans d?Auvergne. For mineral enthusiasts and novices alike!

L’événement Le salon des minéraux Géologix Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic