Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir
Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir jeudi 2 juillet 2026.
Beauvoir
Balade grand air
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-02 11:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Accompagnés d’un guide, découvrez les espaces naturels et les rivages du Mont Saint-Michel les marées et le barrage en mouvement.
Ponctuées de temps d’observation, ces balades offrent un bel aperçu des espaces naturels aux abords du Mont Saint-Michel mares et zones humides, estuaire du Couesnon, prés-salés, mais également le verger conservatoire. .
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Balade grand air
L’événement Balade grand air Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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