Bahia Tango Festival 4ème édition Beauvoir
Bahia Tango Festival 4ème édition Beauvoir vendredi 3 juillet 2026.
Beauvoir
Bahia Tango Festival 4ème édition
Barrage du Mont Saint-Michel Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Face aux nombreux nouveaux festivaliers et au succès des cours gratuits de l’édition 2025. Nous avons décidé de continuer d’organiser le Bahia Tango festival, le premier festival de tango argentin dans la baie du Mont Saint Michel.
Pour la quatrième édition nous voulons proposer encore plus de musique live aux festivaliers, et passer d’une soirée à un weekend complet pour continuer à créer cette alchimie si particulière entre danseurs et musiciens.
Programme Barrage du Mont Saint-Michel 03 juillet
– 20h 00h00 Bal d’ouverture Milonga en plein air gratuit .
Barrage du Mont Saint-Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 79 62 54 76 bahiatangofestival@gmail.com
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English : Bahia Tango Festival 4ème édition
L’événement Bahia Tango Festival 4ème édition Beauvoir a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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