Fête de la musique à l’église Beauvoir dimanche 21 juin 2026.

Beauvoir

Fête de la musique à l’église

Eglise de Beauvoir Beauvoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à l’église l’association CLAS vous convie Dimanche 21 juin à 15h00 à l’Église de BEAUVOIR.

1ère partie LES LOCOS

2ème partie La Chorale la BELLOVIDERA

3ème partie Les Filles à Papa

Venez nombreux pour une fin de soirée festive. .

Eglise de Beauvoir Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté jeanlou.francoise@orange.fr

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English : Fête de la musique à l’église

L’événement Fête de la musique à l’église Beauvoir a été mis à jour le 2026-06-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !