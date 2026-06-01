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Fête de la musique à l’église Beauvoir

Fête de la musique à l’église Beauvoir dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Eglise de Beauvoir

Ville : 89240 Beauvoir

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Beauvoir

Fête de la musique à l’église

Eglise de Beauvoir Beauvoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique à l’église l’association CLAS vous convie Dimanche 21 juin à 15h00 à l’Église de BEAUVOIR.
1ère partie LES LOCOS
2ème partie La Chorale la BELLOVIDERA
3ème partie Les Filles à Papa
Venez nombreux pour une fin de soirée festive.   .

Eglise de Beauvoir Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   jeanlou.francoise@orange.fr

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English : Fête de la musique à l’église

L’événement Fête de la musique à l’église Beauvoir a été mis à jour le 2026-06-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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