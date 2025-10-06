Saison Culturelle > Concert Tango et Brass Beauvoir

Saison Culturelle > Concert Tango et Brass

Barrage du Mont Saint-Michel Beauvoir Manche

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Plongez dans l’esprit du tango argentin avec une création musicale inédite, commandée au compositeur Bernard Ariu pour l’ensemble de cuivres A³BB de l’École des arts d’Avranches (25 musiciens et 2 percussionnistes), sous la direction énergique d’Antoine Lusley.

La voix magnifique de la chanteuse Marie-Laure Bourdin et l’accordéon chromatique de Bernard Ariu

donneront voix et souffle à cette oeuvre, où la passion du tango rencontre la puissance des cuivres.

Les textes poétiques de Pablo Neruda et Federico García Lorca viendront enrichir ce voyage sensoriel, entre mélancolie, intensité et improvisations fidèles à l’âme du tango argentin.

Ce spectacle promet une expérience immersive et vibrante célébrant la rencontre entre poésie, musique et émotion collective dans le cadre exceptionnel de la baie du Mont Saint-Michel.

Tout public gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Barrage du Mont Saint-Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

