Balade Greeters L’Appel de la forêt Villaines-la-Carelle
dimanche 13 septembre 2026 · Villaines-la-Carelle
Informations pratiques
Villaines-la-Carelle
Balade Greeters L’Appel de la forêt
Le Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Outre le patrimoine, Yvette est très attachée à son environnement naturel et la forêt de Perseigne est un beau terrain de découverte.
Pour cette promenade matinale d’une durée de 2h, Yvette vous invite à regarder les plantes et à partager vos connaissances en toute simplicité à un rythme tranquille !
RDV à 10h au belvédère en forêt de Perseigne.
Inscriptions nécessaires auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63, du fait du nombre de places limitées Gratuit. .
Le Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
In addition to her heritage, Yvette is very attached to her natural environment and the forest of Perseigne is a beautiful place to discover.
L’événement Balade Greeters L’Appel de la forêt Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Maine Saosnois