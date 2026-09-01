Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa ! Neufchâtel-en-Saosnois
mercredi 9 septembre 2026 · Neufchâtel-en-Saosnois
Informations pratiques
Neufchâtel-en-Saosnois
Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa !
Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Balade Greeters sur les pas de la chanteuse Thérésa !
Fernand est un passionné de musique et de chants lyriques. Vous pourrez découvrir la vie étonnante de la chanteuse Thérésa Valladon au village de Neufchâtel-en-Saosnois. .
Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Greeters’ walk: in the footsteps of the singer Theresa!
L’événement Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa ! Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois
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