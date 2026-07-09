BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE Lattes
jeudi 9 juillet 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE
Chemin de l’Etang Lattes Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Equipés de jumelles, venez observer la faune, la flore et les différents milieux de cet espace protégé.
Equipés de jumelles, venez observer la faune, la flore et les différents milieux de cet espace protégé.
Tous les jeudis de 17h à 19h30
9 juillet 16 juillet 23 juillet 30 juillet
6 août 13 août 20 août 27 août
A destination des adultes
Sur inscription uniquement au 04.67.22.12.44
Tarif adultes 5€
Places limitées .
Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr
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English : BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE
Bring your binoculars and come observe the wildlife, flora, and various habitats in this protected area.
L’événement BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE Lattes a été mis à jour le 2026-07-20 par 34 OT MONTPELLIER
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