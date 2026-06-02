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Balade guidée estran Porspoder

Balade guidée estran Porspoder jeudi 13 août 2026.

Ville : 29840 Porspoder

Département : Finistère

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Porspoder

Balade guidée estran

Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Découverte de la faune et des algues, à marée basse.   .

Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93 

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English :

L’événement Balade guidée estran Porspoder a été mis à jour le 2026-06-02 par OT IROISE BRETAGNE

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