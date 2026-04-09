Concours de pétanque Salle Herri Léon Porspoder

Porspoder

Concours de pétanque

Salle Herri Léon Rue du port, Melon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 13:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

L’amicale des Plaisanciers du Port de Melon organise son concours de pétanque annuel, le Challenge Bebert Hamon.

Inscription sur place (10 € doublette formée) à partir de 13h30 ; jet du bouchon à 14h. L’événement se déroulera de 13h à 19h.

Sur place, une buvette sera à votre disposition et de nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour taquiner le bouchon dans un cadre unique de bord de mer, sur le port de Melon à Porspoder. .

Salle Herri Léon Rue du port, Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 12 32 87 69

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Porspoder a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE