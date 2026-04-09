Concours de pétanque Salle Herri Léon Porspoder
Concours de pétanque Salle Herri Léon Porspoder dimanche 16 août 2026.
Porspoder
Concours de pétanque
Salle Herri Léon Rue du port, Melon Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 13:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
L’amicale des Plaisanciers du Port de Melon organise son concours de pétanque annuel, le Challenge Bebert Hamon.
Inscription sur place (10 € doublette formée) à partir de 13h30 ; jet du bouchon à 14h. L’événement se déroulera de 13h à 19h.
Sur place, une buvette sera à votre disposition et de nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour taquiner le bouchon dans un cadre unique de bord de mer, sur le port de Melon à Porspoder. .
Salle Herri Léon Rue du port, Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 12 32 87 69
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Porspoder a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE
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