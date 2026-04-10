Mercredi lavoir, contes à la carte Rue Cawsand Kingsand Porspoder
Mercredi lavoir, contes à la carte Rue Cawsand Kingsand Porspoder mercredi 19 août 2026.
Porspoder
Mercredi lavoir, contes à la carte
Rue Cawsand Kingsand Lavoir de la plage du bourg Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Près d’un lavoir traditionnel, avec le coucher de soleil et la mer en toile de fond, la conteuse Florence Le Dreff vous embarque pour une soirée familiale de contes à la carte venez choisir une carte, une lettre, un mot et l’histoire sera pour vous … un moment pour rêver, rire ou frissonner avec des contes et des légendes d’ici ou d’ailleurs, portés par les vents et remplis de surprises… Dès 5 ans, tarif libre et conscient. .
Rue Cawsand Kingsand Lavoir de la plage du bourg Porspoder 29840 Finistère Bretagne
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English : Mercredi lavoir, contes à la carte
L’événement Mercredi lavoir, contes à la carte Porspoder a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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