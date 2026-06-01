Balade guidée – Les hauts lieux de la médecine lyonnaise, Lieu de départ, Lyon

Balade guidée – Les hauts lieux de la médecine lyonnaise Dimanche 20 septembre, 15h00 Lieu de départ Métropole de Lyon

Gratuit et sous réservation, dans la limite de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Comment la ville réagit-elle face aux épidémies qui la frappent ? Participez à cette balade urbaine pour découvrir l’histoire des lieux et des grandes figures qui ont permis l’avancée de la médecine à Lyon.

Le premier hôpital de la ville est fondé en 542, et l’accueil hospitalier se développe grâce, notamment, à l’Hôtel-Dieu et à la Charité, véritables institutions dédiées au soin et à la lutte contre la pauvreté. Les nombreux lieux de santé lyonnais ont ainsi contribué à combattre les maladies infectieuses qui ont marqué l’histoire de la ville.

Réservation obligatoire à contact@musee-docteur-merieux.com

Tarif : Gratuit dans le cadre des JEP

Public : adultes et enfants à partir de 13 ans

Durée : 01h30

Lieu de rendez-vous : début de la visite à 15h à la Place Antonin Jutard – 69003 Lyon. Plus de détails à préciser au moment de la confirmation de la réservation.

Lieu de départ Place Antonin Jutard – 69003 Lyon Lyon 69003 Préfecture Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-docteur-merieux.com »}] [{« link »: « mailto:contact@musee-docteur-merieux.com »}]

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©Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux.