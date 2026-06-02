Gaudi : le sacre de la modernité Palais de la mutualité Lyon
Gaudi : le sacre de la modernité Palais de la mutualité Lyon jeudi 11 juin 2026.
Gaudi : le sacre de la modernité Palais de la mutualité Lyon Jeudi 11 juin, 14h30, 19h00
Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 11/06/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Gaudi : les madones sensibles ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T20:30:00.000+02:00
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Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Lyon
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