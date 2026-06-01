Portes ouvertes, CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez), Lyon

Portes ouvertes Mercredi 3 juin, 10h00 CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez) Rhône

Ouvert à tous, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine nationale du Logement des Jeunes, le CLLAJ Lyon Métropole organise une journée portes ouvertes, le mercredi 3 juin, de 10h à 16h.

CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez) 3 rue de l’Abbé Rozier, 69001 LYON Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir le CLLAJ Lyon Métropole et/ou échanger sur votre projet logement ! Portes ouvertes