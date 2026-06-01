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Portes ouvertes, CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez), Lyon

Portes ouvertes, CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez), Lyon

Portes ouvertes, CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez), Lyon mercredi 3 juin 2026.

Lieu : CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez)

Adresse : 3 rue de l'Abbé Rozier, 69001 LYON

Ville : 69001 Lyon

Département : Rhône

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Ouvert à tous, sans inscription

Portes ouvertes Mercredi 3 juin, 10h00 CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez) Rhône

Ouvert à tous, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine nationale du Logement des Jeunes, le CLLAJ Lyon Métropole organise une journée portes ouvertes, le mercredi 3 juin, de 10h à 16h.

CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez) 3 rue de l’Abbé Rozier, 69001 LYON Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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