Portes ouvertes, CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez), Lyon
Portes ouvertes, CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez), Lyon mercredi 3 juin 2026.
Portes ouvertes Mercredi 3 juin, 10h00 CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez) Rhône
Ouvert à tous, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Dans le cadre de la Semaine nationale du Logement des Jeunes, le CLLAJ Lyon Métropole organise une journée portes ouvertes, le mercredi 3 juin, de 10h à 16h.
CLLAJ de Lyon (entrée Place du Forez) 3 rue de l’Abbé Rozier, 69001 LYON Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir le CLLAJ Lyon Métropole et/ou échanger sur votre projet logement ! Portes ouvertes
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