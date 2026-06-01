LE PRINTEMPS DES CREATRICES 4EME EDITION! Webinaire 1 de cette journée : « Lever les idées reçues pour passer à l’action ! », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon
LE PRINTEMPS DES CREATRICES 4EME EDITION! Webinaire 1 de cette journée : « Lever les idées reçues pour passer à l’action ! », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon mardi 2 juin 2026.
LE PRINTEMPS DES CREATRICES 4EME EDITION! Webinaire 1 de cette journée : « Lever les idées reçues pour passer à l’action ! » Mardi 2 juin, 09h30 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T11:00:00+02:00
Lever les idées reçues pour passer à l’action ! Prêtes à briser les barrières ? Rejoignez-nous pour un webinaire dynamique où nous allons déconstruire les idées reçues qui freinent l’entrepreneuriat féminin ! Avec des intervenants inspirants de France Travail, Assopreneur·e, Force Femmes, Action’elles et Les premières, vous découvrirez les étapes clés de votre parcours entrepreneurial. Posez vos questions, partagez vos expériences et repartez avec des conseils pratiques pour passer à l’action. N
Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/645161 »}]
Lever les idées reçues pour passer à l’action ! Création d’entreprise S’informer
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