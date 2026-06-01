LE PRINTEMPS DES CREATRICES 4EME EDITION: Webinaire 2 de cette journée : « Les aides financières à la création en tant que demandeuse d’emplo, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon

LE PRINTEMPS DES CREATRICES 4EME EDITION: Webinaire 2 de cette journée : « Les aides financières à la création en tant que demandeuse d’emplo Mardi 2 juin, 14h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00

Webinaire 2 : « Les aides financières à la création en tant que demandeuse d’emploi » Vous avez un projet en tête mais vous vous demandez comment le financer ? Ce webinaire est fait pour vous ! Découvrez toutes les aides financières disponibles pour les femmes qui souhaitent créer leur entreprise. Avec des experts de l’Adie, Initiative Auvergne Rhône Alpes et France Active Auvergne Rhône Alpes, vous apprendrez comment ces ressources peuvent vous aider à concrétiser vos idées. Préparez vos question

Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/645175 »}]

Webinaire 2 : « Les aides financières à la création en tant que demandeuse d’emploi » Vous avez un projet en tête mais vous vous demandez comment le financer ? Ce webinaire est fait pour vous ! S’informer Création d’entreprise