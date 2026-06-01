Deux ateliers pour découvrir la faune du jardin, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon

Deux ateliers pour découvrir la faune du jardin Vendredi 5 juin, 09h00 École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon

inscription gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Découvrez la faune du jardin du site Descartes de l’ENS de Lyon à travers deux ateliers qui se déroulent en parallèle. Chaque atelier dure 30 minutes et accueille 10 élèves. 20 élèves peuvent donc se succéder sur les 2 ateliers pendant 1h.

Se développer dans et autour de la mare : un point d’eau est toujours une source de biodiversité dans un jardin. Certains animaux y passent toute leur vie, d’autres seulement une partie. Venez découvrir cette faune dépendante du milieu aquatique.

Les choristes du jardin : le chant des oiseaux du jardin annonce le début de la journée. Mais les oiseaux émettent aussi d’autres sons qu’une oreille attentive peut distinguer. L’ensemble de ces émissions sonores sont un langage que l’atelier vous propose de découvrir et reconnaître.

École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg

Découvrez la faune du jardin du site Descartes de l’ENS de Lyon à travers deux ateliers qui se déroulent en parallèle. Chaque atelier dure 30 minutes et accueille 10 élèves. 20 élèves peuvent donc se…

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