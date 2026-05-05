Les Journées Européennes de l’Archéologie Lyon
Les Journées Européennes de l’Archéologie Lyon vendredi 12 juin 2026.
Lyon
Les Journées Européennes de l’Archéologie
Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Avec les Journées Européennes de l’Archéologie, vous avez rendez-vous avec votre histoire !
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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
With the European Archaeology Days, you have an appointment with your history!
L’événement Les Journées Européennes de l’Archéologie Lyon a été mis à jour le 2026-05-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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