Bar à bombes de fleurs, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon

Bar à bombes de fleurs Dimanche 7 juin, 15h00 Lugdunum – musée et théâtres romains Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Après la découverte du jardin de Lugdunum, réalisez une bombe de fleurs. Composée d’argile, de terre et de graines de fleurs elle sera à planter pour favoriser la biodiversité.

Lugdunum – musée et théâtres romains 17 rue Cléberg, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Fourvière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Le musée gallo-romain de Lyon, inauguré en 1975, est construit sur la colline de Fourvière, près des deux théâtres romains, sur le lieu-même où est fondée la colonie de Lugdunum en 43 avant J.-C.

Les collections abordent tous les chapitres de la vie publique et privée d’une capitale de province. La grande histoire est présente avec la Table Claudienne, découverte en 1528, qui reproduit dans le bronze le discours que l’empereur Claude, né à Lyon, prononça à Rome, en faveur des Gaulois qui demandaient de droit d’accéder au Sénat. La dédicace de l’amphithéâtre, les guirlandes de marbre de l’autel des Trois Gaules ou les inscriptions honorifiques offertes aux grands prêtres, témoignent d’une parure monumentale prestigieuse. Un ensemble particulièrement significatif se rapporte aux religions et met en valeur la diversité des croyances et des cultes. Parmi les œuvres liées aux spectacles, la mosaïque des Jeux du cirque, fait revivre la passion romaine pour les courses de chars. L’épigraphie et de nombreuses découvertes issues de fouilles récentes révèlent la vitalité économique de la colonie et la diversité des activités artisanales. Les monuments dédiés aux patrons des corporations de bateliers et de marchands attestent que Lugdunum était la capitale économique de la Gaule, en lien étroit avec Rome et la Méditerranée.

Le musée est construit au cœur même de la colonie de Lugdunum et voisine avec l’ensemble exceptionnel constitué par les deux théâtres (le grand théâtre et l’odéon), inclus dans le périmètre classé par l’Unesco. Le musée gère également trois autres sites archéologiques : les vestiges des thermes romains de la rue des Farges (Ier-IIe siècle) et les vestiges de deux des plus anciennes églises de Lyon : Saint-Just et Saint-Laurent-de-Choulans, ces derniers inclus dans un immeuble contemporain. Station Vieux Lyon. Funiculaire F2 : direction Fourvière. Funiculaire F1 : direction Saint Just arrêt Minimes. Vélo’v : Station Théâtres romains. Parking, rue Roger Radisson, à proximité du musée.

Après la découverte du jardin de Lugdunum, réalisez une bombe de fleurs. Composée d’argile, de terre et de graines de fleurs elle sera à planter pour favoriser la biodiversité.

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