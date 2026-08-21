Balade guidée sur l’histoire du camp des Bretons de la guerre de 1870, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie

Informations pratiques

Balade guidée sur l’histoire du camp des Bretons de la guerre de 1870 19 et 20 septembre Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Sarthe

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, à 14 h, le musée de la Seconde Guerre mondiale – Roger BELLON de Conlie organise les deux dernières éditions 2026 de ses « balades en histoire » guidées par Laurent Cargouët.

Tout en faisant parcourir et découvrir ce que furent le site de ce camp et son organisation, il évoquera les grandes lignes de son histoire.

Petit retour en 1870… Pour combattre et repousser l’armée prussienne, Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur du gouvernement de défense nationale, décide de constituer des troupes. Le général Émile de Kératry est alors chargé de lever une armée de volontaires bretons. Il choisit Conlie comme site. Ainsi, d’octobre 1870 à janvier 1871, un gigantesque campement – situé sur les terres au milieu desquelles se trouve aujourd’hui implanté le musée – accueillera plus de 50 000 Bretons (certaines sources avancent même le chiffre de 80 000). Mais ces milliers d’hommes ne recevront quasiment ni armes ni instruction militaire…

Balade de 4,5 km. Le port d’un gilet de sécurité fluorescent est conseillé.

Lieu de départ : musée de la Seconde Guerre mondiale – Roger BELLON, « le camp » (route de Sillé-le-Guillaume), 72240, CONLIE

Contact : 02 43 29 39 49 ou 02 43 20 90 35 / Courriel : musee.bellon@conlie.fr

Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON conlie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire 0243293949 https://conlie.fr/vie-%20associative-et-culturelle/musee-roger-bellon/ [{« type »: « phone », « value »: « 0243293949 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243209035 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bellon@conlie.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.bellon@conlie.fr »}] Le Musée de Conlie est l’un des premiers musées français dédiés exclusivement à la Seconde Guerre mondiale.

Créé au milieu des années 1960 par Roger BELLON, un Sarthois qui a assisté aux violents combats de la Libération, il expose aujourd’hui plus de 2 000 objets authentiques (une centaine de mannequins, armes, et de nombreux objets de la vie quotidienne), ainsi qu’une cinquantaine de sculptures sur bois réalisées par le fondateur du musée entre les années 1950 et les années 1990. Parking sur place

Le samedi 19 le dimanche 20 septembre 2026, à 14 h, le musée de la Seconde Guerre mondiale – Roger BELLON de Conlie organise les deux dernières éditions 2026 de ses « balades en histoire » …

©Musée de Conlie