Balade historique autour du village de Lanquais, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais

Informations pratiques

Balade historique autour du village de Lanquais Dimanche 20 septembre, 14h30 Grange dîmière de Lanquais Dordogne

Participation libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balade commentée autour du village de Lanquais

Partez à la découverte de Lanquais et des particularités historiques qui ont marqué le passé du village au cours d’une balade commentée accessible à tous.

Départ de la grange dîmière le 20 septembre à 14h45.

Durée : entre 1h30 et 2h.

La balade est maintenue sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Grange dîmière de Lanquais 24150 Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Grange dîmière Parking gratuit

Balade historique autour du village de Lanquais Balade Balade historique autour du village de Lanquais

©Bernard Burgaud