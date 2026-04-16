Lanquais

Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger

Grange dîmière Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir les visages du patrimoine en danger.

Au programme

– 14h-18h visite de la grange dîmière avec des explications historiques et architecturales du bâtiment

– exposition photographique le patrimoine en danger sur la CCBDP .

Grange dîmière Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 03 00 lsppasso@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides