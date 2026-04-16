Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger Lanquais
Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger Lanquais dimanche 20 septembre 2026.
Lanquais
Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger
Grange dîmière Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir les visages du patrimoine en danger.
Au programme
– 14h-18h visite de la grange dîmière avec des explications historiques et architecturales du bâtiment
– exposition photographique le patrimoine en danger sur la CCBDP .
Grange dîmière Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 03 00 lsppasso@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Le patrimoine en danger Lanquais a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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