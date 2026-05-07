Lanquais

Rassemblement auto-moto

Lac de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Amis de Touskiroul proposent leur traditionnel rassemblement Auto-Moto, organisé depuis 2006.

Lors de ce rassemblement, une exposition d’autos-motos des années 1915 à aujourd’hui sera offerte mais aussi des démonstrations spectaculaires de disciplines sportives et mécaniques.

Vous pourrez partir en balade 2 heures grâce à un Road book.

16h Lors du défilé de la parade, présentation de véhicules de collection, mais aussi des derniers modèles proposés par les concessionnaires auto-moto.

Mais aussi Pour fêter les 20 ans de rassemblement, vous aurez le plaisir d’avoir un show FREESTYLE exceptionnel avec le triple champion du monde du FMX

Rémy Bizouard, l’enfant du pays qui nous revient de Barcelone à Lanquais.

Buvette et restauration sur place Concert. .

Lac de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

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English : Rassemblement auto-moto

L’événement Rassemblement auto-moto Lanquais a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides