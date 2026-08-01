UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pouldreuzic

Balade Historique commentée Pouldreuzic

mercredi 12 août 2026 · Pouldreuzic

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Ville
29710 Pouldreuzic
Département
Finistère
Tarif

Pouldreuzic

Balade Historique commentée

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Plongez dans le passé du territoire !
Inscription patrimoine.plovan@gmail.com ou 06 44 22 00 60.
Organisé par l’association du patrimoine de Plovan   .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 22 00 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade Historique commentée Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Pouldreuzic (Finistère)