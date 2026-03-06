Expo Samantha PRIGENT Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Expo Samantha PRIGENT Cidrerie Kerné Pouldreuzic mercredi 5 août 2026.
Expo Samantha PRIGENT
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-08-05
Peintre et illustratrice née dans une famille d’artistes, elle a toujours tissé un lien profond entre le dessin et l’univers
équestre. Enfant, elle parcourait la campagne bretonne à cheval, notamment aux côtés de Rica, son premier cheval, qui
fut aussi le modèle de ses premiers croquis.
Ses toiles s’inspirent largement du monde équestre, tandis que ses dessins capturent, avec légèreté, des silhouettes féminines.
Rênes ou pinceau en main, c’est avant tout la liberté qui guide son travail
A découvrir aux heures d’ouverture de la boutique .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo Samantha PRIGENT
L’événement Expo Samantha PRIGENT Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden