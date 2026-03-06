Expo Samantha PRIGENT Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Expo Samantha PRIGENT

Expo Samantha PRIGENT

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Début : 2026-08-05

fin : 2026-09-30

Peintre et illustratrice née dans une famille d’artistes, elle a toujours tissé un lien profond entre le dessin et l’univers

équestre. Enfant, elle parcourait la campagne bretonne à cheval, notamment aux côtés de Rica, son premier cheval, qui

fut aussi le modèle de ses premiers croquis.

Ses toiles s’inspirent largement du monde équestre, tandis que ses dessins capturent, avec légèreté, des silhouettes féminines.

Rênes ou pinceau en main, c’est avant tout la liberté qui guide son travail

A découvrir aux heures d’ouverture de la boutique .

