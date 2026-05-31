Balade historique dans Pierrefeu du Var, Office de tourisme de Pierrefeu du Var, Pierrefeu-du-Var

Balade historique dans Pierrefeu du Var Samedi 27 juin, 09h00 Office de tourisme de Pierrefeu du Var Var

Sur inscription, visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Lors d’une visite guidée placée sous le signe de l’authenticité, partez à la découverte de Pierrefeu du Var, charmant village provençal dont les origines remontent au XIème siècle. Entouré de vignobles et à la porte du Massif des Maures, le village offre un cadre naturel remarquable mêlant patrimoine, histoire et paysages provençaux. Une visite conviviale, au détour des ruelles d’un village au patrimoine préservé.

Durée : 1h30 à 2h

Distance : 2,5km – Dénivelé cumulé positif : 150m

– Baskets ou chaussures de marche obligatoires.

– Prévoir de l’eau et une protection solaire.

Office de tourisme de Pierrefeu du Var 20 Boulevard Henri Guérin 83390 Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 28 27 30 »}, {« type »: « email », « value »: « pierrefeu@mpmtourisme.com »}]

Partez à la découverte d’un charmant village provençal

Mairie de Pierrefeu du Var