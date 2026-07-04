Informations pratiques

Guilvinec

Balade historique et contée vers les dunes de Poulguen

Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Proposé par la fédération française de randonnée du Finistère et animé par Alain de l’association War’ Maëz Rando. 5 km, 2h. Accessible à tous. .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 83 19 59 57

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English :

L’événement Balade historique et contée vers les dunes de Poulguen Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden