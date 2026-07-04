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AGENDA · Guilvinec

Balade historique et contée vers les dunes de Poulguen Guilvinec

mercredi 5 août 2026 · Guilvinec

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Ville
29730 Guilvinec
Département
Finistère
Tarif

Guilvinec

Balade historique et contée vers les dunes de Poulguen

Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Proposé par la fédération française de randonnée du Finistère et animé par Alain de l’association War’ Maëz Rando. 5 km, 2h. Accessible à tous.   .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 83 19 59 57 

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English :

L’événement Balade historique et contée vers les dunes de Poulguen Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden

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