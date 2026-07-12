Concert Straits Guilvinec
vendredi 7 août 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Concert Straits
Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Fondé en 2018, ce groupe n’a pas tardé à défrayer la chronique locale.
A chacun de leurs concerts, cet attelage de musiciens venus de tous horizons, fait salle comble.
On comprend pourquoi lorsqu’on a la chance d’assister à un de leur concert.
Ce groupe vaut véritablement le détour, tant pour sa fidélité au son de Dire Straits que pour l’émotion qui se dégage de ses concerts et la magie du son de Dire Straits.
Sur réservation.
Ouverture des portes à 19h. .
Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 10 21
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English :
L’événement Concert Straits Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden
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