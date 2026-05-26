Guilvinec

Concert du duo Prenovec-Quéré

Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Contes traditionnels du monde, accompagnés de musiques du monde ou improvisées au violon. .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 03 85 96 19

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English :

L’événement Concert du duo Prenovec-Quéré Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden