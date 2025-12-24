Tournoi de pétanque populaire, Quai d’estienne d’Orves Guilvinec
Tournoi de pétanque populaire
Quai d’estienne d’Orves Place Eric Tabarly Boulodrome Guilvinec Finistère
2026-07-29
fin : 2026-07-29
2026-07-29
Organisé par l’Amicale de pétanque du Guilvinec (GV-AP) et la mairie du Guilvinec.
Ouvert à tous. Tirage à la mêlée pour chacune des 3 parties. Lot à chaque joueur.
Nombre de places limité. Sur inscription. .
