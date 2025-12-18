Atelier mini-raie 3/6 ans Le Port -Terrasse panoramique Guilvinec
Grâce à leur talent et à leur imagination, les enfants fabriqueront eux-mêmes une petite raie tout en découvrant son environnement marin.
Ils repartiront tous avec leur création…
Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un minimum de 4 enfants inscrits est requis. .
