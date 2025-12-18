Atelier mini-raie 3/6 ans Le Port -Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier mini-raie 3/6 ans

Le Port -Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-31

2026-07-06

Grâce à leur talent et à leur imagination, les enfants fabriqueront eux-mêmes une petite raie tout en découvrant son environnement marin.

Ils repartiront tous avec leur création…

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un minimum de 4 enfants inscrits est requis. .

Le Port -Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

