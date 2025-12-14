Troc et puces Stade municipal Guilvinec
Troc et puces Stade municipal Guilvinec dimanche 5 juillet 2026.
Stade municipal Rue Lagad Yar Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Le rendez-vous de l’été pour dénicher les bonnes affaires.
Organisé par le Club de football Guilvinec/Treffiagat.
Restauration sur place. .
Stade municipal Rue Lagad Yar Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 68 70 74 76
L’événement Troc et puces Guilvinec a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Destination Pays Bigouden