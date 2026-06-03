Guilvinec

Festival place aux mômes

Rue Mejou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-07

Spectacles gratuits pour toute la famille.

Mardi 7 juillet Le Déraillo-Sprint Compagnie Choukiben Burlesque

Mardi 14 juillet La légende de Verbruntschneck Cie La Fox Burlesque participatif

Mardi 21 juillet L’aventure des Poils ! Compagnie Les Zinzins Concert

Mardi 28 juillet Dancing Spirit Compagnie Lam Burlesque, jonglerie et acrobatie

Mardi 4 août Ca va l’faire Duo Diego & Jones Clown, cirque et comédie

Mardi 11 août Be ice cycle Compagnie Zirkus Morsa Cirque Acrobatie

Mardi 18 août La Pomme Cie Eve & Eve Porté acrobatie

Plus d’informations sur les spectacles sur le site internet de Sensation Bretagn .

Rue Mejou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

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English :

L’événement Festival place aux mômes Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Pays Bigouden