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Festival place aux mômes Guilvinec

Festival place aux mômes Guilvinec mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Rue Mejou Bihan

Ville : 29730 Guilvinec

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Guilvinec

Festival place aux mômes

Rue Mejou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-07

Spectacles gratuits pour toute la famille.

Mardi 7 juillet Le Déraillo-Sprint Compagnie Choukiben Burlesque
Mardi 14 juillet La légende de Verbruntschneck Cie La Fox Burlesque participatif
Mardi 21 juillet L’aventure des Poils ! Compagnie Les Zinzins Concert
Mardi 28 juillet Dancing Spirit Compagnie Lam Burlesque, jonglerie et acrobatie
Mardi 4 août Ca va l’faire Duo Diego & Jones Clown, cirque et comédie
Mardi 11 août Be ice cycle Compagnie Zirkus Morsa Cirque Acrobatie
Mardi 18 août La Pomme Cie Eve & Eve Porté acrobatie

Plus d’informations sur les spectacles sur le site internet de Sensation Bretagn   .

Rue Mejou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56 

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English :

L’événement Festival place aux mômes Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Pays Bigouden

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