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Théâtre Le Trolley Guilvinec

Théâtre Le Trolley Guilvinec vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue du château

Ville : 29730 Guilvinec

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Guilvinec

Théâtre Le Trolley

Rue du château Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Proposé par La Compagnie Grain de Sel.

Embarquez dans un voyage inattendu où chaque arrêt révèle un morceau de vie, une rencontre, un choix. Le Trolley explore avec finesse et humour les trajectoires humaines qui se croisent sans toujours se rencontrer.

Sur réservation par téléphone ou mail.   .

Rue du château Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 7 56 81 03 80 

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English :

L’événement Théâtre Le Trolley Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Pays Bigouden

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