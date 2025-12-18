Atelier l’art des noeuds 6/12 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec
Atelier l’art des noeuds 6/12 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec lundi 6 juillet 2026.
Pour apprendre les différents nœuds et leur utilisation. L’animateur distribue son tableau de nœud à chaque enfant avec une fiche expliquant les étapes de réalisation de ces nœuds et effectue une démonstration. A la fin de l’atelier, les enfants repartent avec leurs tableaux de nœuds complétés et un bracelet marin.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un minimum de 4 enfants inscrits est requis. .
