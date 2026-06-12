Expo Rites sacrés et croyances populaires Guilvinec
Expo Rites sacrés et croyances populaires Guilvinec dimanche 5 juillet 2026.
Guilvinec
Expo Rites sacrés et croyances populaires
Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-05
Strates de cultes, de rites, de dévotions, les croyances et les traditions d’aujourd’hui nous viennent du fond des âges. Pierres magiques et guérisseuses, fontaines miraculeuses, arbres à vœux, Troménies… en sont autant de témoignages actuels. Lieux de rituels, encore fréquentés de nos jours par de nombreuses personnes ayant l’espoir de guérir ou d’être exaucées d’un vœu, ils appartiennent aussi au patrimoine de la Bretagne.
Après une petite leçon d’Histoire, des premiers habitants à l’arrivée des Bretons en Armorique, l’exposition emmène les visiteurs sur le chemin de la christianisation des traditions et rites païens et, surtout, ce qu’il en reste encore aujourd’hui ; à travers différents thèmes autour des pierres, de la mort, du feu, des arbres, des eaux sacrées, les fêtes celtiques, les parcours initiatiques…
Hélène Barazer, est créatrice de l’exposition. .
Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 03 85 96 19
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English :
L’événement Expo Rites sacrés et croyances populaires Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Destination Pays Bigouden
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