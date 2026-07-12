Humour Anne Roumanoff L’expérience de la vie Guilvinec
mercredi 29 juillet 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Humour Anne Roumanoff L’expérience de la vie
Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-29
L’expérience de la vie ?
C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?
Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.
Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.
Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.
De et avec Anne Roumanoff
Mise en scène Gil Galliot
Productions Little Bros et Vaillant Productions
Réservation sur BilletWeb. .
Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56
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English :
L’événement Humour Anne Roumanoff L’expérience de la vie Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden
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