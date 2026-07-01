Les Estivales Repas Concerts en plein air Guilvinec
vendredi 17 juillet 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Les Estivales Repas Concerts en plein air
Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17
Concerts gratuits. Buvette et restauration proposées par les associations locales.
17/07 Irish duo (1ère partie) / Le Bour et Bodros quintet (2ème partie, Fest noz)
31/07 Spontus (1ère partie) / Spoum (2ème partie) Musiques à danser, Fest Noz
14/08 Ollu Tad a Mab (Musique bretonne 1re partie) / Bal Floc’h .
Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 10 21
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English :
L’événement Les Estivales Repas Concerts en plein air Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden
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