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AGENDA · Guilvinec

Les Estivales Repas Concerts en plein air Guilvinec

vendredi 17 juillet 2026 · Guilvinec

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Rue Méjou Bihan
Ville
29730 Guilvinec
Département
Finistère
Tarif

Guilvinec

Les Estivales Repas Concerts en plein air

Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-17

Concerts gratuits. Buvette et restauration proposées par les associations locales.

17/07 Irish duo (1ère partie) / Le Bour et Bodros quintet (2ème partie, Fest noz)

31/07 Spontus (1ère partie) / Spoum (2ème partie) Musiques à danser, Fest Noz

14/08 Ollu Tad a Mab (Musique bretonne 1re partie) / Bal Floc’h   .

Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 10 21 

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English :

L’événement Les Estivales Repas Concerts en plein air Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden

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