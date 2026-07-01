Informations pratiques

Guilvinec

Les Estivales Repas Concerts en plein air

Rue Méjou Bihan Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17

Concerts gratuits. Buvette et restauration proposées par les associations locales.

17/07 Irish duo (1ère partie) / Le Bour et Bodros quintet (2ème partie, Fest noz)

31/07 Spontus (1ère partie) / Spoum (2ème partie) Musiques à danser, Fest Noz

14/08 Ollu Tad a Mab (Musique bretonne 1re partie) / Bal Floc’h .

Rue Méjou Bihan Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 10 21

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English :

L’événement Les Estivales Repas Concerts en plein air Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden