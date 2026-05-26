Concert de Bogdan Nesterenko Accordéon de concert Guilvinec
Concert de Bogdan Nesterenko Accordéon de concert Guilvinec lundi 20 juillet 2026.
Guilvinec
Concert de Bogdan Nesterenko Accordéon de concert
Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko est diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Kharkiv (Ukraine) en accordéon, direction d’orchestre, musique de chambre et lauréat de plusieurs Concours Internationaux d’Accordéon.
Installé en France depuis 2006, il donne un grand nombre de récitals en Europe, en solo et musique de chambre. .
Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 03 85 96 19
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English :
L’événement Concert de Bogdan Nesterenko Accordéon de concert Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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