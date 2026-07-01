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AGENDA · Guilvinec

Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole Guilvinec

jeudi 16 juillet 2026 · Guilvinec

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Ville
29730 Guilvinec
Département
Finistère
Tarif

Guilvinec

Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole

Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Chants espagnols et guitare flamenca.
Hommage à Paco Ibáñez.   .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 75 68 46 92 

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English :

L’événement Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden

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