Informations pratiques

Guilvinec

Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole

Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Chants espagnols et guitare flamenca.

Hommage à Paco Ibáñez. .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 75 68 46 92

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English :

L’événement Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden