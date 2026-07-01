AGENDA · Guilvinec
Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole Guilvinec
jeudi 16 juillet 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole
Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Chants espagnols et guitare flamenca.
Hommage à Paco Ibáñez. .
Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 75 68 46 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Eddy Maucourt Musique espagnole Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Guilvinec (Finistère)
- Cirque Français Guilvinec 9 juillet 2026
- Pardon des sauveteurs bigoudens Guilvinec 12 juillet 2026
- Les mercredis du Festival Rencontres-projections Guilvinec 15 juillet 2026
- Les Estivales Repas Concerts en plein air Guilvinec 17 juillet 2026
- Concert de Bogdan Nesterenko Accordéon de concert Guilvinec 20 juillet 2026