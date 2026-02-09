Balade hivernale et saveurs partagées SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Balade hivernale et saveurs partagées
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2027-01-17 10:00:00
fin : 2027-01-17 13:30:00
2027-01-17
Explorez la nature endormie et ses secrets alimentaires lors d’une promenade givrée ! La balade sera suivie d’un repas partagé ou chacun pourra apporter sa spécialité !
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
