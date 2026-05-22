Balade immersion le long du sentier de l’Anguille Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Balade immersion le long du sentier de l’Anguille

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le marais de St Sulpice de Grimbouville lové dans un ancien méandre de la Risle maritime recèle bien des trésors naturels à qui sait les regarder… Tout le long du sentier, nous irons à la rencontre de cette zone humide exceptionnelle et de nous-même. Un en-cas d’herbes sauvages sera proposé.

Le marais de St Sulpice de Grimbouville lové dans un ancien méandre de la Risle maritime recèle bien des trésors naturels à qui sait les regarder… Tout le long du sentier, nous irons à la rencontre de cette zone humide exceptionnelle et de nous-même. Stéphanie, sophrologue proposera des pratiques corporelles et sensorielles afin de se connecter à la nature et à soi.

Marie-Laure, conteuse-herbaliste, vous racontera des histoires inspirantes et inspirées par les lieux et vous indiquera les vertus incroyables des plantes sauvages croisées sur notre chemin. Et peut-être auront nous la chance de voir les cigognes et leurs petits perchés sur les grands arbres !

Un en-cas d’herbes sauvages sera proposé à la fin de la balade.

à partir de 7 ans

Distance 4km .

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 6 89 85 96 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade immersion le long du sentier de l’Anguille

The St Sulpice de Grimbouville marsh, nestling in an ancient meander of the Risle maritime river, is a treasure trove of natural wonders… Along the trail, we’ll get to know this exceptional wetland and ourselves. A snack of wild herbs will be provided.

L’événement Balade immersion le long du sentier de l’Anguille Saint-Sulpice-de-Grimbouville a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville