Sortie nature Quand les cigognes craquètent au sentier de l’anguille Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Sortie nature Quand les cigognes craquètent au sentier de l’anguille

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

En famille, venez découvrir la nature de façon récréative et divertissante. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des ânes nous accompagneront pour une promenade pédestre entre la Seine et le Lac des deux amants. Un goûter vous sera offert à l’issue de cette balade. Distance 4km

En famille, venez découvrir la nature de façon récréative et divertissante. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des ânes nous accompagneront pour une promenade pédestre entre la Seine et le Lac des deux amants. Un goûter vous sera offert à l’issue de cette balade.

Distance 4km .

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 6 38 46 62 68

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English : Sortie nature Quand les cigognes craquètent au sentier de l’anguille

Come and discover nature as a family in a fun and entertaining way. To the delight of young and old alike, donkeys will accompany us on a walk between the Seine and the Lac des deux amants. A snack will be served at the end of the walk. Distance 4km

L’événement Sortie nature Quand les cigognes craquètent au sentier de l’anguille Saint-Sulpice-de-Grimbouville a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville