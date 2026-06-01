Balade-info tiques et maladie de Lyme Départ des Pistes Nanchez samedi 13 juin 2026.

Nanchez

Balade-info tiques et maladie de Lyme

Départ des Pistes 2 les pessettes Nanchez Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez à une balade de sensibilisation sur les tiques !

Elles naissent, elles grimpent et, parfois, elles nous piquent. Les tiques nous préoccupent beaucoup depuis quelques années, et peuvent même dissuader certains d’entre nous de sortir…

S’il existe bien des maladies qui peuvent être transmises par leur piqûre, des réflexes simples peuvent être adoptés pour réduire le risque et sortir sans inquiétude ! Et au passage, pourquoi ne pas en apprendre un peu plus sur la vie de ces étranges bestioles ?

RDV pour une balade information gratuite, organisée par le CPIE du Haut-Jura, la MSA et Groupama.

Le nombre de places est limité n’hésitez pas à vous inscrire ! .

Départ des Pistes 2 les pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade-info tiques et maladie de Lyme

L’événement Balade-info tiques et maladie de Lyme Nanchez a été mis à jour le 2026-06-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)