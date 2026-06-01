Les nuits des forêts Nanchez
Les nuits des forêts Nanchez samedi 13 juin 2026.
Nanchez
Les nuits des forêts
Parking de la Mairie annexe de Nanchez, place de la Renardière. Nanchez Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion de La Nuit des forêts, profitez d’un bain de forêt lors d’une après-midi pour apprendre, admirer, respirer et se laisser conter
– 14h30 Balade commentée sur l’évolution des forêts de moyenne montagne et les interrogations légitimes des habitants ou des collectifs citoyens face à ces bouleversements.
Dans la forêt de Prénovel, toute l’après-midi, en continu
– Performance peinte, Lise Vurpillot.
– Grimpe d’arbres, et siestes sonores dans des filets suspendus.
En fin de journée ”Promenons-nous dans les bois”, veillée contée avec Anouck Jeannon.
Après-midi proposé par le Parc, Terres et Cimes, animateurs et grimpeurs d’arbres, des membres de collectifs citoyens pour la sauvegarde des forêts, et Lise Vurpillot, artiste peintre.
Divers En cas de pluie, report de l’événement le samedi 4 juillet .
Parking de la Mairie annexe de Nanchez, place de la Renardière. Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : Les nuits des forêts
L’événement Les nuits des forêts Nanchez a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA
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