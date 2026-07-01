Informations pratiques

Fougères

Balade insolite à bord du Petit Train !

Place Raoul II Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Le dimanche 19 juillet à 17 h, le Petit Train de Fougères proposera une balade pas comme les autres. En partenariat avec le Gallèse Band, cette animation invitera les voyageurs à découvrir le patrimoine fougerais dans une ambiance festive, entre commentaires historiques, musique traditionnelle et danses.

Au départ de la place Raoul II, cette balade commentée par Max d’une durée d’environ 1 h 30 sera ponctuée par les interventions musicales du Gallèse Band, qui fera vivre la culture gallèse tout au long du parcours.

« Participation libre au chapeau au profit des musiciens »

Une belle occasion de mêler découverte du patrimoine, musique traditionnelle mais pas que… et convivialité au cœur de l’été fougerais.

Attention places limitées, pensez à venir un peu en avance ! .

Place Raoul II Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 12 20

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English :

L’événement Balade insolite à bord du Petit Train ! Fougères a été mis à jour le 2026-07-07 par OT FOUGERES