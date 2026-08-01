Festival Enconteur Fougères
samedi 29 août 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Festival Enconteur
Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le mot enconteur signifie rencontre en gallo, la langue historique de la Haute-Bretagne.
Tout est dit
Cet évènement cherche à mettre en lien des gens passionnés et des artistes passionnant·e·s.
Enconteur est un lieu de rencontre physique entre des artistes et leur public. Avant-premières, marché de créateur·rice·s & artisan·e·s, dédicaces, conférences, discussions toutes les formations d’expressions et de rencontres sont possibles, selon les envies de nos invité·e·s et les possibilités logistiques que nous offrons. .
Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Festival Enconteur Fougères a été mis à jour le 2026-08-05 par OT FOUGERES
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