Informations pratiques

Fougères

Festival Enconteur

Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le mot enconteur signifie rencontre en gallo, la langue historique de la Haute-Bretagne.

Tout est dit

Cet évènement cherche à mettre en lien des gens passionnés et des artistes passionnant·e·s.

Enconteur est un lieu de rencontre physique entre des artistes et leur public. Avant-premières, marché de créateur·rice·s & artisan·e·s, dédicaces, conférences, discussions toutes les formations d’expressions et de rencontres sont possibles, selon les envies de nos invité·e·s et les possibilités logistiques que nous offrons. .

Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Festival Enconteur Fougères a été mis à jour le 2026-08-05 par OT FOUGERES