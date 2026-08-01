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AGENDA · Fougères

Festival Enconteur Fougères

samedi 29 août 2026 · Fougères

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Esplanade des Chaussonnières
Ville
35300 Fougères
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Fougères

Festival Enconteur

Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Le mot enconteur signifie rencontre en gallo, la langue historique de la Haute-Bretagne.
Tout est dit
Cet évènement cherche à mettre en lien des gens passionnés et des artistes passionnant·e·s.

Enconteur est un lieu de rencontre physique entre des artistes et leur public. Avant-premières, marché de créateur·rice·s & artisan·e·s, dédicaces, conférences, discussions toutes les formations d’expressions et de rencontres sont possibles, selon les envies de nos invité·e·s et les possibilités logistiques que nous offrons.   .

Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Festival Enconteur Fougères a été mis à jour le 2026-08-05 par OT FOUGERES

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